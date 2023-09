Quem busca por lazer e quer se refrescar nesse feriado de 7 de Setembro poderá visitar o Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, que fica às margens do rio Sucuriú. De acordo com a prefeitura, o local abrirá normalmente na quinta e, na sexta-feira (8), bem como no final de semana, com entrada gratuita para qualquer idade.

No entanto, é necessário fazer agendamento para o uso de quiosques e pagamento de taxa. O agendamento pode ser feito pelo telefone (67) 99153-1229.