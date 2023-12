Balneário municipal será palco do 'Esquenta da Virada' no dia 30 de dezembro

No dia 30 de dezembro, o Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” se transformará no palco do “Esquenta da Virada”, um evento preparado pela Prefeitura de Três Lagoas. O objetivo é animar a cidade e proporcionar momentos inesquecíveis na véspera do Réveillon.

O tradicional show da virada teve sua data alterada para o dia 30 de dezembro após a realização de uma enquete promovida pela prefeitura nas redes sociais oficiais, na qual a população escolheu essa data como a preferida, superando a opção original do dia 31.

A renomada banda Brasil 2000 será a atração principal da noite, prometendo agitar o público com sucessos que marcaram época. Além deles, outras atrações locais também estão confirmadas para animar a galera durante as 12 horas de festa.

A programação diversificada incluirá shows de artistas da região, abrangendo uma variedade de estilos musicais para atender aos gostos variados do público. Além disso, a praça de alimentação estará repleta de opções gastronômicas, garantindo satisfação para todos os paladares. E, é claro, o evento contará com o tradicional espetáculo de fogos de artifício, proporcionando uma experiência visual única e encantadora.

Funcionamento do balneário

Devido à montagem da estrutura e preparação para o “Esquenta da Virada”, o balneário municipal ficará fechado ao público a partir do dia 27 de dezembro, retornando às atividades no dia 4 de janeiro de 2024.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas