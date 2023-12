Balneário municipal tem quiosques disponíveis para locação nos dias 23, 24 e 26 de dezembro

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt) informa que todos os quiosques disponíveis no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” para o dia 25 de dezembro já foram locados.

Segundo a Sedectt, ainda há quiosques disponíveis para locação nos dias 23, 24 e 26 de dezembro. Contudo, é importante destacar que, após as celebrações de Natal, no dia 27 de dezembro, o Balneário ficará sem visitação para a montagem da estrutura destinada à festa do “Esquenta da Virada”, que ocorre no dia 30.

O agendamento deve ser feito na administração do balneário municipal, localizado na avenida Jamil Jorge Salmão, s/n. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11 e das 13h às 18h.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone WhatsApp (67) 9 9153-1229

