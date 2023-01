Balneário Público de Três Lagoas será reaberto após ataques de piranhas

Após ataques de piranhas a banhistas, o Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas, será reaberto neste sábado após varredura realizada na área destinada para banho.

De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), têm sido feitas vistoria diariamente e após o trabalho, nenhum peixe foi capturado, o que leva a crer que não existe mais risco na área.

Na semana passada a prefeitura anunciou a interdição do balneário após banhistas alegarem que foram atacados possivelmente por piranhas. Na segunda-feira (9), equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Polícia Militar Ambiental realizaram uma varredura no local e 26 piranhas foram capturadas.

“Fizemos um trabalho com Polícia Militar Ambiental, pescadores profissionais de Jupiá e também a Secretaria de Meio Ambiente, com os biólogos. Fizermos a retirada de piranhas com arrastões, e durante três dias, continuamos o trabalho, e nenhum peixe dessa espécie foi capturado. Por isso, decidimos reabrir o balneário”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Aparecido de Moraes.

Ainda segundo Moraes, houve muitos pedidos para a reabertura do balneário. “Tem muita gente querendo frequentar o local, principalmente neste período de férias escolares. Os pais querem levar as crianças para brincarem, se divertirem no local. Temos um funcionário que diariamente mergulha no local. Esperamos que não aconteçam mais ataques, mas caso venha ocorrer, fecharemos novamente”, salientou.

O secretário destacou que, estes acidentes são uma grande preocupação para a administração municipal e na tentativa de sanar definitivamente este problema é que na próxima semana estará em visita à Palmas (TO) onde o município enfrentava problemas semelhantes em seus rios e conseguiu implantar uma técnica que findou com os ataques de piranhas à banhistas.

Moraes disse que esta técnica será estudada e casoseja possível e viável, vai ser implantada em Três Lagoas.

Em relação as arraias que constantemente são encontradas no Sucuriú, o secretário disse há seis meses não são vistas na área de banho do balneário. “De vez em quando, elas entram na área de banho por baixo da tela, mas a gente está sempre monitorando, e também não registramos nenhum acidente com arrais no balneário”, informou Moraes.