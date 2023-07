Balneário público de Três Lagoas terá cais flutuante e toboáguas

O Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas, passara por modernização, reforma e implantação de novos equipamentos. Entre as novidades estão a instalação de um cais flutuante e toboáguas no rio Sucuriú.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, a prefeitura contratou uma empresa para elaboração do projeto de modernização do balneário. Assim que a empresa concluir, o projeto será licitado, ainda neste ano.

Moraes explicou que para evitar o fechamento do balneário nesse período de reforma, a prefeitura decidiu dividir o projeto em três etapas. A primeira será uma dragagem para aprofundar o leito do rio Sucuriu, onde serão os instalados o cais flutuante, os toboáguas e oito locais para embarcações.

O projeto prevê também a construção de quadras oficiais de vôlei de areia para que o município possa sediar competições estaduais. “Já estamos em contato com a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e com a Fundação de Esportes do Estado para a realização dessas práticas esportivas no balneário”, adiantou.

Ainda segundo o secretário, o projeto prevê também investimentos no serviço da estação de tratamento e esgoto do balneário, bem como melhorias na iluminação do local.

A ideia da prefeitura é que os moradores de Três Lagoas e os turistas tenham um local bem melhor para frequentar. O projeto tem como meta atrair mais turistas para o município.

NOVIDADE

Neste domingo (23), a Secretaria de Desenvolvimento inicia também o projeto “Tardezinha no Balneário” com food truck e show ao vivo.

Segundo a diretora de Turismo, Lidiane Ferreira, a ideia é ampliar a promoção do turismo local e permitir mais uma opção de lazer para os três-lagoenses e para quem visita Três Lagoas.

O evento começa a partir do meio dia. O show será por conta do grupo “Karaka Muleque” e no dia 30 de julho, com o “Projeto Nossa Vibe”.

Devido ao período de férias escolares, muitas crianças estão frequentando o balneário durante a semana também.