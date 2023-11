Balneário, supermercados e comércio abrem em Três Lagoas; saiba como fica no feriadão

Nesta quinta-feira (2) é feriado nacional do Dia de Finados e, por isso, o horário de funcionamento de muitos estabelecimentos comerciais e serviços públicos sofre alteração entre hoje e sexta-feira (3). O Comércio varejista e supermercados vão manter o expediente. Já as repartições públicas, bancos e agências dos Correios não vão funcionar. Confira o que abre e o que fecha no município:

Comércio

Os lojistas podem abrir as portas, de forma facultativa, nesta quinta-feira (2), para atendimento ao público, entre 8h e 14h. Na sexta-feira (3), o comércio funciona normalmente até às 18h.

Continue Lendo...

Supermercados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os principais supermercados da cidade informaram que no feriado, o atendimento será das 7h às 18h. Na sexta, o atendimento volta ao normal.

Lazer

O Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” também estará aberto a partir das 8h e permanecerá até às 18h, com entrada gratuita para qualquer idade. Para agendamento de quiosques é preciso pagar taxa e o contato é pelo número (67) 99153-1229.

Shopping Popular

Conforme a presidência do Shopping Popular, localizado na Circular da Lagoa Maior, o local estará aberto nesta quinta-feira, das 8h às 12h. Na sexta-feira (3) será das 8h às 19h.

Saúde

As Unidades de Saúde da Família (USF) estarão fechadas, ficando apenas em funcionamento os setores de urgência e emergência Samu, UPA 24 horas e o Pronto Socorro pediátrico do Hospital Regional.

Bancos

As agências bancárias de todo o país não funcionarão no feriado nacional. Já na sexta-feira, o funcionamento será normal.

Correios

Os correios também não funcionam e o atendimento volta a ser normal na sexta.

Repartições Públicas

Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito. Também foi decretado ponto facultativo nos órgãos estaduais. Dessa forma, o expediente retorna apenas na segunda-feira (6).

Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social (SMAS) permanecerá o atendimento no “Acolhimento Institucionais”. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 67 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.

Infraestrutura e Trânsito

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, em caso de emergência, a população pode solicitar o apoio do DSP pelos números (67) 99296-2218 ou 99217-9946. Se o assunto for trânsito, o contato é o (67) 99125-3865 ou (67) 99300-1941.

Feira Central

A Feira Central Turística funcionará em programação normal. Na sexta-feira, com abertura da praça de alimentação das 17h às 22h ao som de música ao vivo e happy hour. No sábado (4), o local abre das 5h às 12h.

Casa do Artesão

A administração da Casa do Artesão – que é da ACLAMS (Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul) – informou que o local estará fechado na quinta-feira, mas abre normalmente na sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. No sábado (4), das 8h às 12h.