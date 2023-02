Bancos, comércio, Correios; veja o que abre e o que fecha no carnaval

Carnaval chegando e a população precisa ficar atenta. É feriado apenas nos estados e nas cidades que aprovaram leis determinando a folga nas festas de momo. Mas, a maioria dos municípios brasileiros decretaram ponto facultativo, na segunda (20) e na terça-feira (21), no caso, Três Lagoas.

Lembrando que ainda há a tradicional “Quarta-feira de cinzas” (22), quando muitos segmentos iniciam o expediente após o meio-dia. Por isso, a população precisa ficar atenta no que abre e no que fecha nesse período. Confira abaixo a programação:

Bancos

As agências bancárias, em Três Lagoas, e de todo país estarão fechadas nos dias 20 (segunda-feira), 21 (terça-feira), de carnaval, e também na quarta-feira (22), no período da manhã. Já na "Quarta-Feira de Cinzas" (23), o início do expediente será às 12h (horário MS), com encerramento previsto de 15h para fechamento das agências bancárias.

Supermercados

Os principais supermercados de Três Lagoas vão manter o atendimento aos consumidores normalmente nos dois dias. Na terça-feira, o expediente deverá ser até às 18h, nos principais estabelecimentos.

Correios

As agências dos Correios vão fechar nos dois dias. O atendimento volta ao normal na quarta-feira (23).

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas informou que as lojas abrirão na segunda-feira e fecham na terça. Os lojistas voltam ao atendimento normal na quarta-feira.

Repartições públicas

A prefeitura decretou ponto facultativo entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Não haverá expediente nas secretarias municipais de segunda à terça-feira. Já na quarta, o expediente será retomado a partir de 13h.

Somente serviços essenciais, como o Samu e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estarão funcionando em regime de plantão.

O expediente também ficará suspenso nas repartições públicas estaduais. Durante os dias de folia, apenas serviços essenciais funcionam, como a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.

Confira a reportagem abaixo: