Bancos e Correios retomam atendimento e Detran fica fechado nesta sexta-feira

Após o feriado de 11 e 12 de outubro, muitos estabelecimentos retomaram suas atividades, nesta sexta-feira (13), mas alguns permanecem fechados, em Três Lagoas.

As agências bancárias funcionam normalmente. O expediente é entre 10h às 15h. As unidades dos Correios, também terão expediente, em Mato Grosso do Sul. O comércio varejista e as lotéricas retomam o atendimento normalmente.

Confira o que fica aberto nesta sexta:

A Feira Central Turística funcionará como de costume, com abertura da praça de alimentação das 17h às 22h, ao som de música ao vivo e happy hour. O Shopping Popular abre das 8h às 20h. Casa do Artesão fica aberta das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. Balneário Municipal está aberto todos os dias, a partir das 8h. A coleta de lixo também retoma atendimento nesta sexta-feira

No entanto, foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais. O expediente será retomado apenas na segunda-feira (16). As unidades de saúde não funcionam em escala especial, apenas as redes de urgência estão disponíveis.