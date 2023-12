Bancos não abrem nesta sexta-feira, mas lotéricas mantém atendimento

Esta quinta-feira (28) é o último dia útil do ano para o atendimento presencial ao público, com horário regular para a realização de todas as transações nas agências bancárias.

Segundo a presidente do Sindicato dos Bancários, Telma Regina Canisso, nesta sexta-feira (29) os bancos não abrem, mantendo assim uma tradição de anos, permanecendo fechado para balanço.

Continue Lendo...

Já as casas lotéricas funcionam normalmente nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), apenas para realização de jogos.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: