Banda Cristo Redentor celebra 56 anos com exposição e apresentação

A Banda Marcial "Cristo Redentor" de Três Lagoas completa 56 anos de fundação neste domingo (1º de outubro) e, para celebrar esta data tão especial, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) organizou uma exposição no Shopping Três Lagoas, além de realizar uma linda apresentação dos músicos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).



A exposição estará aberta para a visitação neste sábado (30 de setembro) e domingo (1º), a partir das 10h, e os visitantes poderão viajar no tempo através das fotos e troféus expostos. No domingo, às 18h, o maestro Relíquias rege a Banda Cristo Redentor em uma apresentação, na Praça de Alimentação.



Atualmente, sendo um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a Banda Marcial conta com 71 integrantes e atende 220 crianças e adolescentes nas oficinas de música e baliza.



Entre tantos desafios, problemas de incentivos culturais, os fundadores, maestros, regentes e funcionários do projeto atravessaram décadas e décadas na persistência de um sonho que começou nos anos 60 e logra o êxito de ser considerada uma das bandas mais renomadas do Brasil.



HISTÓRIA DA BANDA MARCIAL



Fundada a partir da criação da Guarda Mirim de Três Lagoas, ainda quanto MS era Mato Grosso, foi inaugurada em 1º de outubro de1967. No início, era apenas a fanfarra da Guarda que marcava a cadência e dava ritmo para as evoluções dos primeiros 45 jovens que iniciaram essa trajetória, que tinha como precursor o saudoso comandante Atila Rodrigues Falcão.



A primeira missão foi preparar apresentação, no prazo de 45 dias, para recepcionar o então governador do Estado, Pedro Pedrossian, algo que se consagrou um sucesso. No ano seguinte, a fanfarra tornou-se uma banda marcial, iniciando as aulas de música com o saudoso maestro Wanderley Monteiro e com o contra mestre Eliezer Correia Nascimento.



Essas aulas resultaram em uma banda inicialmente formada com 33 integrantes, os quais compuseram a primeira geração da Banda Marcial "Cristo Redentor", conquistando diversos títulos em concursos nacionais e se apresentando em programas da Rádio e TV Record e SBT, especialmente no extinto Cidade contra Cidade.



No final de 1983, constatava-se que, desde sua criação, já havia realizado 487 apresentações. A pior fase desta história foi de janeiro de 1984 a dezembro de 1988, quando por falta de apoio da administração municipal da época, a banda foi desativada.



Em 1989, na posse do então prefeito Miguel Jorge Tabox, a banda foi reativada, proporcionando oportunidades, transformando vidas e colecionando novos títulos, cd's lançados e fazendo parte da história de várias gerações.



Em 22 de junho de 1999, através do projeto de lei n° 1.545, a Banda Musical Cristo Redentor passou a fazer parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que é mantido pela Prefeitura Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), tendo como coordenador e maestro, o sr. Luiz Carlos Relíquias da Silva.



TÍTULOS CONQUISTADOS



• Tricampeã do Concurso Nacional de Fanfarras e Bandas da Rádio Record nos anos de 1969, 1970 e 1971;

• Campeã Nacional no Concurso Cidade Goiânia no ano de 2000;

• Octacampeã Estadual nos anos de 1991, 1992, 1996, 1998, 1999, 2002, 2003 e 2004;

• Campeã Nacional do Certame Sul-mato-grossense de Bandas no ano de 1999, nas etapas de Três Lagoas e Dourados/MS;

• Tetracampeã do Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Campo Grande MS nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006;

• Tricampeã Nacional pela Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras (CNBF) nos anos de 2003, 2004 e 2005;

• Campeã do Concurso Nacional do 3º Circuito de Bandas e Fanfarras (CIFABAN) da cidade de Pereira Barreto/SP no ano de 2012.



TÍTULOS CONQUISTADOS COMO BANDA DE PERCUSSÃO



• Campeão Estadual no ano de 2004 na cidade de Dourados/MS;

• Campeã Nacional pela Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras no ano de 2005 na cidade de Tatuí/SP;

• Tetracampeã do Concurso Nacional de Campo Grande nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008;

• Participação no 10º Concurso Nacional de Fanfarras e Bandas na cidade de Campo Grande nos dias 15 e 16 de novembro de 2008, conquistando assim:

o 1º Lugar Corpo Musical;

o 2º Lugar Corpo Coreográfico;

o 1º Lugar Baliza.

