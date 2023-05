Banhistas voltam a relatar ataques de piranhas no balneário municipal

Banhistas voltaram a relatar, nas redes sociais, novos ataques de piranhas, no Balneário Municipal "Miguel Jorge Tabox", em Três Lagoa. Os relatos foram registrados, neste domingo (7), quando três pessoas alegam estariam tomando banho no rio Sucuriú, no balneário. As vítimas também cobram uma ação dos setores ligados à segurança do local.

O mesmo fato ocorreu no início deste ano, ocasião em que o balneário chegou a ficar interditado para visitação, até que equipes da prefeitura realizassem uma varredura no rio, com intituto de garantir proteção aos banhistas.

Após receber informações sobre o ocorrido, neste domingo, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes, informou que a equipe da pasta esteve no balneário e prestou atendimento aos feridos, no domingo. Além disso, Moraes informou que as equipes irão realizar novamente uma vistoria na área, com apoio de técnicos para verificar se foram realmente as piranhas que atacaram os banhistas. A prefeitura disse também que vai adotar todas as providências necessárias para preservar a população.

