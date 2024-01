Bar é violado e Polícia Militar prende suspeito por furto

A Rádio Patrulha da Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 19 anos, por arrombar e tentar furtar vários objetos de um bar, na madrugada desta sexta-feira (5), na rua Maria Guilhermina Esteves, bairro Jardim das Oliveiras, região sul de Três Lagoas.



Por volta de 2h30 a Polícia Militar foi informada via telefone 190, que uma dupla estaria arrombando um bar, na rua Maria Guilhermina Esteves. Ao chegar no local, os militares avistaram o cadeado do portão, quebrado e a porta arrombado.

Foi feita uma busca no interior do bar, onde os militares encontraram vários objetos separados, para serem levados e um dos suspeitos. Ao ver os policiais no local, o suspeito teria tentado fugir, quebrando e pulando uma janela, do banheiro do local, mas sem sucesso.



O suspeito de 19 anos, recebeu voz de prisão e teria confessado o furto, para conseguir dinheiro, por estar atravessando um momento financeiramente, difícil. Para os militares o suspeito não soube informar, o nome do comparsa, que conseguiu fugir ao perceber a aproximação da Polícia Militar.