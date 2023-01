Barbearia é furtada e proprietário se torna vítima de extorsão de ladrão

Uma barbearia foi alvo dos ladrões, e teve vários pertences foram furtados, na madrugada de quarta-feira (4), na avenida Eloy Chaves, em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, o proprietário da barbearia, um homem, de 24 anos, informou que ao chegar no comércio encontrou a porta com a fechadura danificada e vários objetos furtados.

O proprietário relatou os pertences furtados: bonés, camisetas, creme, máquina de cortar cabelo, óculos, televisão e vídeo game.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que recebeu uma ligação de um homem dizendo que estava com os pertences e para devolver cobrou R$300. O proprietário da barbearia então fez um Pix no valor de R$150 e daria o restante depois que ele devolvesse os objetos furtados.

Mas homem que estava extorquindo, informou queria o valor total, e como a vítima não pagou, não teve mais contato com o suposto autor do furto.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), furto qualificado com obstrução e rompimento de obstáculo.