Bebê morre após se afogar com leite materno

Na tarde de terça-feira (14), um bebê de apenas 4 meses, Pietro Augusto de Oliveira Santana, morreu após se engasgar com leite materno, no bairro Parque das Mangueiras, em Três Lagoas.

Por volta das 7h30 de terça, a mãe de Pietro encontrou o filho sem vida no berço, com secreções de leite materno, indicando a possibilidade de um refluxo que teria levado à asfixia do bebê.

Desesperada, a mãe pediu socorro, e vizinhos correram para ajudar enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocava para o local. Os vizinhos tentaram reanimar a criança com massagens cardíacas até a chegada do Samu, quando o médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) assumiu os esforços por cerca de 50 minutos, mas sem sucesso.

Às 8h30, foi confirmada a morte de Pietro. Seguindo protocolos, a Polícia Militar foi acionada. Um delegado de Polícia Civil que passava pelo local, avistou as viaturas e parou para obter informações sobre o ocorrido. Após entrar em contato com o médico do Samu, o delegado recebeu a confirmação de que a morte do bebê ocorreu devido a broncoaspiração de leite durante um episódio de refluxo, resultando em afogamento.

A notícia da morte de Pietro comoveu as redes sociais, e os pais e familiares compartilharam seu luto nas páginas virtuais. Embora se trate de uma morte natural, foi iniciado um inquérito investigativo para esclarecer os detalhes do incidente e assegurar os pais da criança.