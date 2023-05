Biólogo e professor da UFMS comentam sobre possível 'ataque' de capivara na lagoa

Uma moradora de Três Lagoas usou as redes sociais para alertar a população sobre a possibilidade das pessoas se machucarem ao tentar passar as mãos nas capivaras que habitam a Lagoa Maior. A internauta postou o seguinte comentário: “Acredito que muitos talvez me critiquem pela minha atitude, mas estou postando só pra alertar a população de Três Lagoas de um fato que aconteceu domingo na Lagoa Maior”, disse.

E, contou que estava passeando pela Lagoa, quando resolveu passar a mão em uma capivara, que acabou lhe dando uma cabeçada. A internauta diz que a capivara a derrubou e provocou um corte em seu braço. Ela contou ainda que a sorte foi um rapaz ter chutado a capivara e, somente assim, o animal saiu de cima dela.

A internauta diz que passou por um médico e levou alguns pontos no braço. Ela relatou estar bem e que tomou os medicamentos que foram prescritos. A moradora disse não querer aterrorizar ninguém com a divulgação do ocorrido, mas que apenas fez a publicação para alertar a população.

A reportagem conversou com o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, Flávio Fardim, que informou nunca ter sido registrado um caso deste na Lagoa Maior. “A gente alerta os munícipes que não se aproximem dos animais que habitam a lagoa. As pessoas podem fazer as fotos, mas sem se aproximar tanto deles ou querer passar as mãos nos animais. A gente não sabe qual é a reação desse animal, se ele vai defender o grupo que. Possivelmente essa foi a reação dessa capivara, que poderia estar com filhote próximo. Esses animais têm essa reação de proteção. Não é certo tocar os animais na Lagoa”, disse Fardim.

Segundo o biólogo, a Secretaria do Meio Ambiente constantemente faz o monitoramento dos animais que habitam a Lagoa Maior, que já chegou a ter mais de 180 capivaras. Atualmente, tem cerca de 90. Parte dos animais foram remanejados para o Parque do Pombo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O professor de Zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), José Ragusa Netto, diz que as capivaras não atacam as pessoas. “As capivaras são roedores gigantes e são herbívoras, e a única preocupação delas é procurar capim para comer. Elas são completamente inofensivas. As capivaras tem um modo de vida muito interessante. São muito sociais e vivem em grupos familiares e se ajudam muito.

A hipótese do animal “atacar” alguém, segundo o professor, ocorre se ele for encurralado. “Ela pode tentar se defender. Ocorre muito lagoa, o que é proibido, são pessoas passeando com cachorros. Alguns, por ingenuidade, ou por agressividade, podem atacar as capivaras. Elas primeiro fogem, mas depois, se esse recurso não for suficiente, elas tentam se defender”, explicou.