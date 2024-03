Bioparque comemora dois anos com evento científico

O Bioparque Pantanal, reconhecido como o maior aquário de água doce do mundo, realizará a II Jornada de Pesquisas e Tecnologias, agendada para os dias 26, 27 e 28 de março.

O evento, intitulado “Bioparque Pantanal: Além das Águas”, incluirá a assinatura de Termos de Cooperação Técnico-Científicos. Os participantes da jornada terão acesso a uma variedade de atividades, como palestras, mesas-redondas, minicursos, painéis, oficinas, exposições e atividades artísticas e culturais.

O evento técnico-científico busca integrar profissionais de diferentes áreas e instituições parceiras no meio científico para promover um intercâmbio de conhecimentos adquiridos com o desenvolvimento da pesquisa científica, conservação, inclusão, inovação, educação ambiental, turismo e a valorização da cultura sul-mato-grossense, pantaneira e brasileira. “Este evento contará com a presença de renomados pesquisadores, prontos para compartilhar descobertas e insights no campo da conservação e tecnologias aplicadas ao Pantanal”, disse a diretora-geral do Bioparque, Fernanda Balestieri. Dentre os palestrantes, destacam-se o professor Dr. Jansen Zuanon, pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); Dra. Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul; e o Dr. Leandro Melo de Sousa, professor da Universidade Federal do Pará.