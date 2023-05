Bispo fala do trabalho das pastorais em Três Lagoas

Diante de tantos acontecimentos envolvendo crianças e adolescentes, como as ameaças e ataques nas escolas que vem acontecendo pelo país afora, muito tem se falado da ausência da família, não só nesta questão, mas em tantas outras situações.

Atualmente, vivemos numa cultura marcada por muitas formas de violências atingindo todas as áreas da sociedade e categorias de pessoas.

Diante disso, as pastorais da Igreja Católica de Três Lagoas, entre elas, a Pastoral da Criança, desenvolve um trabalho que tem como missão ser misericordiosa, acolhedora, integrada, defensora da vida e dos valores cristãos.

Entre as pastorais, de acordo com o Bispo Dom Luiz estão as pastorais da criança e da caridade, sempre estão atendendo as famílias mais vulneráveis, além disso, as paróquias trabalham ainda na formação e educação religiosa das crianças. Também é feito um trabalho em grupos de famílias que se reúnem nas casas para oração e reflexão a partir de um texto bíblico. Segundo o Bispo da Diocese de Três Lagoas, infelizmente a participação da sociedade tem diminuído.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem completa: