Black Friday promete aquecer o comércio antes do Natal em Três Lagoas

A Black Friday no Brasil marca o início da temporada de compras de Natal, com uma série de promoções em diversas lojas. Este evento, conhecido como a "sexta-feira de promoções" ou Black Friday, é uma das datas comerciais mais importantes do ano, com ofertas especiais tanto no próprio dia do evento quanto ao longo da semana, muitas vezes chamada de "Black Week" pelo comércio.

A data tem ganhado destaque no Brasil e se tornou uma das mais expressivas em termos de vendas, ficando atrás apenas do Natal. O comércio já se prepara para o mês de novembro, com muitas lojas e varejistas antecipando promoções visíveis em cartazes e descontos atrativos.

Entre os produtos mais vendidos durante esse período estão televisores, celulares, máquinas de lavar, fogões e geladeiras.

Além das lojas físicas, a Black Friday também é relevante no comércio eletrônico, com um aumento de 21,1% nas vendas. Para este ano, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) espera um faturamento de R$ 7,1 bilhões no e-commerce, um crescimento de 17% em comparação com 2022.

