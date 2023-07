Boca de fumo é fechada e traficante é preso no bairro Vila São João

A Polícia Militar por meio da Getam (Grupamento Especial Tático de Motos), em rodas ostensivas, conseguiu fechar uma boca de fumo, no bairro Vila São João, em Três Lagoas. A ocorrência foi registrada na noite, desta terça-feira (18) e um traficante foi preso em flagrante.

De acordo com a polícia, no momento em que a equipe se aproximou do local viu uma movimentação suspeita de pessoas e, então, decidiu fazer abordagem de rotina.

O traficante estava vendendo pedras de crack a outros usuários, na ocasião. Dessa forma, ele foi preso em flagrante na rua Vicente Leão.

Confira os detalhes da ocorrência abaixo: