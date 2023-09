Bolsa Família chega a 21,4 milhões de famílias em setembro, 337,8 mil a mais que em agosto

Mais de 21,4 milhões famílias serão beneficiadas com o Bolsa Família em setembro, registrando 337 mil a mais em relação à lista de agosto, um aumento de 1,6%, ao todo. O investimento do Governo Federal para os repasses é de R$ 14,5 bilhões e o valor médio do benefício no país chega a R$ 686,89, o segundo mais alto já registrado na história dos programas de transferência de renda do Governo Federal.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família nos 5.570 municípios brasileiros teve início na segunda-feira (18). O cronograma de repasses é escalonado, tem por base o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário e segue até 29 de setembro.

A maior parte das famílias beneficiadas estão na região nordeste, são quase 10 milhões de famílias, em seguida aparecem a região sudeste, com 6,4 milhões, a região norte, com 2,6 milhões, a região sul tem cerca de 1 milhão e 480 mil, e o centro-oeste aparece por último, com 1,18 milhão de famílias beneficiadas.