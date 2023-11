Bolsa Família paga nesta sexta-feira

Nesta próxima sexta-feira, dia 17 de novembro, começa o calendário de pagamento do bolsa família do mês de novembro. Os depósitos do programa vão até o dia 30 deste mês. O pagamento é feito de acordo com o último dígito do NIS, o número de identificação social.

Famílias com final um recebem nesta sexta-feira. Os pagamentos serão retomados na segunda-feira, dia 20 de novembro, pagando famílias com final dois e assim sucessivamente. No dia 30 recebem famílias com final zero do benefício.

Segundo o Governo Federal, no mês de outubro o Programa Bolsa família atendeu 21 milhões e 450 mil famílias em todo país. Mais de 14 bilhões e meio de reais foram destinados ao programa no mês passado, com um benefício médio de 688 reais e 97 centavos por família atendida.