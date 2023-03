Bom atendimento é primordial para população

No dia 15 de março, foi celebrado o Dia do Consumidor. Geralmente os comerciantes ofereceram descontos e promoções durante a semana para atrair ainda mais compradores para suas lojas. Mas, como tem sido o tratamento dispensado aos consumidores nos estabelecimentos da cidade?

O decorador Bruno Santanna explica que nem todos os estabelecimentos estão preparados para receber bem os seus clientes. “São poucas as lojas que nos acolhem bem com sorriso e gentileza. Algumas pessoas que trabalham no comércio precisam mudar”.

Já a babá Maximiliana Ramos, que atuou em uma loja durante 10 anos, destaca a importância do bom atendimento. “O consumidor é muito importante e não adianta ter um bom preço, se a pessoa for mal atendida, ela vai embora e não leva nada”.

A atendente de farmácia Kelly Xavier, compartilha da mesma opinião de Maximiliana e, como ainda trabalha no comércio, explica que é preciso deixar os problemas pessoais de lado na hora do trabalho. “O tratamento não tem sido muito bom, principalmente em supermercados e lojas de roupa. Se eu sou mal atendida eu saio sem comprar. Fico triste por que a pessoa não deveria estar de mal humor dentro do estabelecimento. Eu trato meus clientes muito bem e não levo problemas de casa para o ambiente profissional”.

O técnico administrativo Mathias Amaral tem uma estratégia para evitar aborrecimento: prefere fazer as suas compras pela internet, assim nem precisa sair de casa. “Eu escolho com antecedência para evitar decepção na hora de receber, mas nunca tive problemas”.

No Brasil, os Direitos do Consumidor estão assegurados através da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Com o Código de Defesa do Consumidor e as pessoas conseguem saber seus direitos e, caso tenham dúvidas ou reclamações, podem acionar os órgãos de defesa.