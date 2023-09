Bombeiros combatem incêndios no Pantanal

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) está atuando no combate a três incêndios florestais no Pantanal, nas regiões do Nabileque, Salobra e Paiaguás. O trabalho com maior duração, na ilha do Nabileque, próximo a terra indígena Kadiwéu, completou dez dias nessa sexta-feira (8). O local é de difícil acesso e as equipes demoraram um dia para chegar à região. A área em chamas é conhecida como “Carandazal”, onde as árvores frondosas contribuem para a propagação do fogo, que já consumiu aproximadamente 10 mil hectares em diferentes propriedades rurais.

As equipes atuam – especialmente durante a noite – para conter o incêndio, de grande extensão, mesmo em meio a condições climáticas que favorecem as chamas. De acordo com o Coordenador Estadual do PrevFogo/IBAMA, Márcio Yule, a situação no Pantanal está tranquila. “Em comparação ao mesmo período do ano passado, que também foi um ano tranquilo, temos 52% menos focos de incêndios. Porém, estamos ainda no trimestre crítico. Há uma previsão de uma estiagem prolongada”, frisou.

Desde o dia 17 de julho, o Corpo de Bombeiros está em alerta para atuar em caso de incêndios florestais no Pantanal, e também no Cerrado e Mata Atlântica, biomas presentes no Estado. O uso da tecnologia contribui para as ações de monitoramento e preservação do Pantanal e do Cerrado em Mato Grosso do Sul, no trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios florestais. A ação integrada do Governo do Estado para prevenir e controlar os incêndios no Pantanal e em outros biomas de Mato Grosso do Sul já surte efeito com a redução significativa de áreas queimadas. Levantamento do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) divulgado em abril deste ano, aponta redução de 74,7% nos focos de calor nos três biomas do Estado – Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica -, entre 2021 e 2022, passando de 9.377 para 2.368 ocorrências.

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) suspendeu as autorizações ambientais de “queima controlada”, até 31 de dezembro deste ano. Na prática, o período é de cautela e monitoramento constante. O que possibilita a pronta atuação das equipes, em diferentes regiões do Estado, como os três atendimentos atuais de combate a incêndios.