Bombeiros encontram corpo de adolescente na Segunda Lagoa

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas encontraram, neste domingo (14), o corpo de um adolescente, de 14 anos, na Segunda Lagoa, localizada no bairro Interlagos. A vítima desapareceu no sábado (13) quando tomava banho no local com alguns amigos.

De acordo com relatos de pessoas que passaram pela região, o garoto estaria com outros dois adolescentes brincando na lagoa, quando um deles desapareceu. O menino se afogou a 10 metros da margem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas, por volta de 15h30, no sábado. O trabalho foi encerrado no início da noite e a equipe retomou o mergulho, na manhã de domingo.

É proibido nadar no local por ser área se preservação.