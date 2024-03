Bombeiros encontram corpo de homem que estava desaparecido no rio Sucuriú

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem que estava desaparecido, na região conhecida como Córrego do Pombo, no rio Sucuriú, em Três Lagoas. Ele desapareceu, por volta de 18h, de quinta-feira (28), e foi localizado, às 10h, nesta sexta-feira (29), por mergulhadores do 5º Grupamento de Bombeiros Militar.

Segundo a equipe, o homem era funcionário de uma fazenda e entrou na água para se refrescar, quando teria sido puxado pela correnteza. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.