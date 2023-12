Em Três Lagoas, BR-262 é considerada a 'rodovia da morte' pelos inúmeros acidentes

Na BR-262, trecho que corta o estado de Mato Grosso do Sul, uma das principais rodovias federais do Brasil e a nona maior do país, ganha reputação de "rodovia da morte". O motivo desse nome está nos inúmeros acidentes fatais que são frequentes no local.

A BR-262 desempenha um papel crucial como rota de escoamento da produção de Mato Grosso do Sul. Com o crescimento das florestas na região Leste do estado, há um aumento significativo no tráfego de carretas bi e tri-trem no local.

O trecho mais perigoso da BR-262 compreende os 330 quilômetros entre Três Lagoas e Campo Grande. Nessa extensão, o tráfego intenso inclui caminhões, ônibus, carros de passeio e as carretas bi e tri-trem, transportando toneladas de eucalipto para as indústrias locais.

Com uma extensão de 683 quilômetros em Mato Grosso do Sul, a BR-262 tem início na ponte sobre o rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, e se estende até a fronteira com a Bolívia, em Corumbá.

