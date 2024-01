BR-262 registra 183 acidentes com 22 mortes ao longo de 2023

APolícia Rodoviária Federal (PRF) registrou em todo o ano passado, na BR- 262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, 183 acidentes, que acarretaram em 221 pessoas feridas e 22 mortas. A PRF, no entanto, contabiliza apenas mortes no local do acidente, e não inclui vítimas que morreram em hospital.

Os acidentes foram registrados no trecho do Km 00 ao 325 da rodovia que liga a Capital Nacional da Celulose a Capital de Mato Grosso do Sul, abrangendo os municípios de Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. O mês com maior número de acidentes em 2023 foi maio, quando 22 acidentes foram registrados.

Somente no perímetro urbano da BR-262, em Três Lagoas, entre os quilômetros 01 ao 16, foram 47 acidentes registrados em 2023, entre os quais resultaram em 49 feridos e 4 mortos.

Causas

Segundo dados da PRF, a maioria das causas dos acidentes foi: saída do veículo pista (29), colisão transversal (28), colisão traseira (21), tombamento (19) colisão frontal (16), colisão lateral no mesmo sentido (16), atropelamento de pedestres (11), colisão com objeto (11), colisão lateral em sentido opostos (11), incêndio (8), atropelamento de animal (7), eventos atípicos (2), queda de ocupante de veículo (2), capotamento (1) e engavetamento (1).

Das 22 mortes registradas, nove foram em acidentes por colisão frontal e 3 por atropelamento, as demais por outros motivos.

Comparação

Segundo o inspetor da PRF, José Torres, em 2022, os dados dos acidentes registrados no perímetro urbano de Três Lagoas não foram registrados pela polícia, já que o trecho estava sob reponsabilidade da prefeitura. Em 2023, o convênio encerrou e a fiscalização voltou a ser de responsabilidade da PRF, que voltou a contabilizar os acidentes nesse trecho.

Por esse motivo, a comparação dos acidentes registrados em 2022 e 2023, foi feita apenas levando em consideração o trecho do km 15 ao KM 325 da BR-262, para que os resultados comparativos sejam reais. Em 2022, a PRF registrou nesse perímetro, 109 acidentes, com 107 feridos e 17 mortes. No mesmo trecho, em 2023, foram 136 acidentes com 172 pessoas feriadas e 18 mortes. Ou seja, o número de acidentes entre Três Lagoas, fora do perímetro urbano, até Campo Grande, aumentou em 2023 se comparado a 2022.