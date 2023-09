Brasil estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira

A Seleção Brasileira Masculina estreia nas Eliminatórias da Copa 2026. O confronto Brasil e Bolívia será nesta sexta-feira (8), às 21h45, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. Outra estreia será também do novo técnico interino da seleção Fernando Diniz, que assumiu seu cargo em julho deste ano.

No último confronto, o Brasil ganhou pelo placar de 4 a 0 da Seleção Boliviana, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2022. A última vez que a Seleção Brasileira atuou em Belém foi no dia 28 de setembro de 2011, pelo Superclássico das Américas. A seleção superou a Argentina por 2 a 0.

O técnico Fernando Diniz falou que o foco do seu trabalho sempre foi promover aquilo que tiver de melhor para o jogador, o que fez desenvolver a parte técnica para que os jogadores se sentissem mais à vontade para jogar. “Não estou fazendo nada diferente daquilo que fiz durante a minha carreira inteira. É o que eu amo fazer. Sou um técnico feliz. Para mim, é terapêutico ser técnico”, expressou Fernando Diniz.