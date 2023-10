Brasil pode ser 9ª maior economia do mundo

O Brasil deve voltar ao grupo das nove maiores economias do mundo ainda em 2023. Segundo projeção do FMI - Fundo Monetário Internacional, o país perdeu o lugar no top 10 em 2019, e agora, com o crescimento da economia acima do esperado, pode recuperar sua posição.

No começo do ano, o relatório do FMI indicava que o Brasil ficaria em décimo lugar no ranking das melhores economias do mundo. Com a nova atualização do documento, divulgada neste mês de outubro, o FMI passou a estimar o valor de 2,1 trilhões de dólares para o PIB Brasileiro, acima do projetado para o Canadá e Rússia, e destacou que o crescimento da economia brasileira está mais forte que o esperado.

Com isso, o país deve avançar para a nona posição no ranking. No mês passado, a renomada agência de risco Austin Rating, já havia projetado a ascensão do Brasil no ranking das melhores economias do mundo. Segundo a agência, o top 5 deve ser formado pelos Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e Índia. A estimativa é que o país consiga alcançar a oitava posição no ranking até 2026.