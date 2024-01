Ex-casal é preso após brigar em hospital por filho ter ferido a perna em piscina

Um ex-casal causou uma confusão no corretor de um hospital particular durante atendimento médico no filho, de 4 anos, que sofreu acidente em uma piscina de clube, na tarde de quarta-feira (3), em Três Lagoas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 44 anos, que tem a guarda compartilhada do filho, pegou a criança para passar o dia de folga em um clube. E quando a criança banhava acabou ferindo a perna num defeito em uma das cerâmicas da piscina. O pai levou o filho, imediatamente, para o hospital.

Continue Lendo...

Durante o atendimento médico, o pai e a mãe do garoto, de 41 anos, se estranharam no corredor do hospital e trocaram ofensas, na frente de todos. O ex-casal foi levado para a Depac, onde foi feito o boletim de ocorrência, por injuria, difamação e violência doméstica, ambos foram ouvidos e autuados, como vítimas e autores mútuos.

Enquanto o ex-casal prestava depoimento, o Conselho Tutelar foi informado e uma conselheira tutelar foi a delegacia, ficando responsável pela criança, até que houvesse um familiar que pudesse ficar com a criança, até que os pais fossem liberados da delegacia.