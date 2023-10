Briga de motoristas em fila termina em perseguição na BR-158

Um homem de 44 anos, motorista de caminhão foi supostamente ameaçado e seguido por um colega de trabalho por uma discussão por vez de entrada e descarregamento no final da tarde desta quinta-feira (12), em uma fábrica de celulose, as margens da BR-158, em Três Lagoas.



Segundo o relato da vítima, dado ao delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), que estaria aguardando sua vez, para adentrar ao pátio da fábrica, quando o colega furou a fila e entrou em sua frente, popularmente chamada de “pedalada”.



Achando ruim a “pedalada”, dado pelo colega de trabalho, a vítima teria tentado tirar satisfação, quando se iniciou uma discussão e as ameaças. De acordo com o relato da vítima, assim que o suspeito teria sido cobrado, por furar a fila, o mesmo teria dito que “pegaria a vítima do lado de fora”.

Após o expediente, a vítima teria deixado o pátio da fábrica e passado a ser seguida pelo suspeito até a delegacia, onde a vítima adentrou e registrou o boletim de ocorrência por ameaça, contra o colega de trabalho. Casos de desentendimento entre motoristas de veículos pesados, vem crescendo e ganhando destaques nas redes sociais, devido a violência que vem crescendo nas estradas.

Dias atrás, um vídeo onde um carreteiro joga para fora da pista, um caminhão dirigido pela irmã, onde dentro havia a motorista e o filho de 7 anos, gerou repercussão, devido a briga dos irmãos, que vinham tentando se matarem nas rodovias frequentemente.