Briga de vizinhos vira caso de polícia no Jardim Guaporé

Dois vizinhos tiveram desavenças por causa de um muro no Jardim Guaporé e a briga acabou no registro de um boletim de ocorrências na última terça-feira (18) em Três Lagoas. Um dos envolvidos teria sido ameaçado pelo outro.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, um dos vizinhos, um homem de 54 anos, queria aumentar o muro de sua casa devido às desavenças com o outro que mora ao lado de sua casa.

Posteriormente a construção já existente começou a dar infiltração e o homem acabou culpando o vizinho que se encaminhou até a casa ao lado, deu chutes no portão e passou a proferir palavras de baixo calão. “Eu vou meter bala em você”, foi uma das ameaças. O homem de 54 anos, com medo, decidiu procurar a polícia.