Briga em bar termina com um ferido e outro preso

Uma briga entre dois homens acabou em garrafadas e um ferido na tarde desta quarta-feira (5), na rua Alfa, bairro Jupiá, leste de Três Lagoas (MS).



Por volta 15h30 a Rádio Patrulha da Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados por populares, que testemunharam a briga e teriam segurado um dos envolvidos pelo local.

No local os militares fizeram contato com populares, que estariam segurando um homem de 26 anos. Para os militares, as pessoas contaram que o suspeito, teria discutido com a vítima de 54 anos, e durante o desentendimento, desferido uma garrafada contra a vítima que sofreu alguns cortes no rosto.

O Samu fez os curativos na vítima de 54 anos, que foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e por estar bem e não ter sofrido nenhum ferimento grave, foi liberado e levado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), junto do agressor, de 26 anos.



Na Depac, o homem de 26 anos foi autuado por lesão corporal, prestou esclarecimentos e após assinar termo de responsabilidade, foi liberado e acompanhará ao processo em liberdade.