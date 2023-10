Briga em kitnet termina em esfaqueamento e suspeito preso

A vítima do sexo masculino tendo 43 anos, reside em um quarto, vizinho ao que o suspeito do esfaqueamento, um homem de 39 anos, reside. Após um desentendimento dos dois, por causa de entorpecentes para o consumo pessoal, ambos passaram a brigarem fisicamente e se apoderaram de facas.

Durante a briga o suspeito teria conseguido esfaquear a vítima, pelas costas, causando uma perfuração profunda, atingindo o pulmão esquerdo. Após esfaquear a vítima, o agressor teria fugido em uma bicicleta, levando a faca com 30 centímetros de lâmina, utilizada no crime.

A UR (Unidade de Resgate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada e socorreu a vítima ao Hospital Auxiliadora. Apesar de estar consciente e orientada no momento do resgate, a vítima acabou sofrendo um desmaio e o estado de saúde, inspira cuidados.

Depois de esfaquear o vizinho de quarto, o suspeito teria tirado uma foto da faca ensanguentada e enviada ao grupo de WhatsApp da família, ameaçando de morte o próprio irmão, dizendo que ele seria o próximo a morrer. Após esfaquear o colega de quarto e ameaçar o irmão de morte, o homem fugiu para a casa da mãe, na rua José Marciano Pereira, no bairro Jardim das Paineiras, onde tentou se esconder.

O Getam (Grupo Especial Tático de Motos), e a Força Tática, foram ao imóvel e com a autorização dos irmãos do suspeito de tentativa de homicídio, entraram no imóvel e realizaram a prisão em flagrante do suspeito. Na residência ainda foi encontrada a bicicleta usada na fuga, que seria produto de furto.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e receptação. Durante a prisão do suspeito, familiares consternaram a possibilidade de terem um pouco de paz, já que o mesmo, vinha constantemente trazendo problemas aos parentes, com ameaças e perturbações, por causa do uso de drogas.

Uma tentativa de homicídio foi registra pela Polícia Militar, após um homem de 43 anos, ser esfaqueado nas costas ao discutir com um vizinho de 39 anos, por causa de drogas no final da noite desta quarta-feira (11), em um amontoado de quartinhos de aluguel, na rua Crispim Coimbra, no bairro Interlagos, em Três Lagoas.