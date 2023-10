Briga entre mulheres termina em tentativa de homicídio no Vila Alegre

Uma mulher de 22 anos, identificada pelas iniciais de A.C.B. de S., foi presa em flagrante por tentativa de homicídio, após disparar com um revólver contra duas mulheres com quem teria desavenças na tarde desta quarta-feira (18), na rua Manoel Custódio de Queiroz, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.



Por volta de 15:30, a Força Tática e o Getam (Grupo Especial Tático de Motos) da Polícia Militar, foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), para comparecer no endereço citado, onde duas mulheres em uma moto Honda CB300, de cor vermelha, teriam passado na frente de uma residência e disparado diversas vezes, contra a residência.



Dentro da residência haviam várias pessoas entre elas L.M.F.G., que seria o alvo dos disparos e N.R. da S., de 27 anos, que acabou lesionada com um dos disparos, que acertou um dos dedos da mão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu a vítima ao Hospital Auxiliadora.

Após efetuar os disparos contra a residência na intenção de ceifar a vida de L.M.F.G. e N.R. da S., com quem a suspeita teria uma desavença antiga, teria fugido na moto Honda CB300, de sua propriedade, que era pilotada por uma amiga, identificada como A.J. de A.C.S.

De posse do nome da pessoa responsável pelos disparos, a Força Tática deslocou em conjunto com o Getam, até a rua Talfic Fahan, no bairro Vila Piloto, onde a suspeita reside na casa da avó. A suspeita não estava na residência, mas durante rondas pelo bairro, os militares localizaram a mulher nas proximidades, onde a suspeita mora. A.C.B. do S., recebeu voz de prisão e foi levada até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).



Segundo A.C.B. do S., a arma utilizada no crime, seria de um homem com quem ela teria um caso amoroso. Ainda segundo o depoimento de A.C.B. do S., após exigir que o homem lhe emprestasse a arma. Após disparar contra a residência da “inimiga”, a suspeita teria devolvido o revólver ao homem que acompanhavam toda a ação criminosa em um veículo Fiat Siena de cor preta. A mulher suspeita do crime não informou o nome, nem o endereço do amante, que teria fugido com a arma.



A comparsa na tentativa de homicídio e que pilotava a moto, não foi localizada pelos policiais na residência onde vive e nem na casa de possíveis conhecidos, que poderiam estar escondendo a suspeita de coparticipação no crime.

Segundo a suspeita dos disparos, a rixa entre ela A.C.B dos S., e L.M.F.G., teria se iniciado a seis meses atrás, motivada por ciúmes.



Depois de prender a suspeita A.C.B. dos S., pelo crime de tentativa de homicídio em delito flagrante, os militares apresentaram a mulher na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o boletim de ocorrência foi registrado e posteriormente será encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais, pertinentes a região leste de Três Lagoas, que compreende o quadrilátero da rua Jary Mercante, até o anel Viário Samir Tomé até as margens do rio Paraná.