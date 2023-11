Briga generalizada: autoridades foram informadas sobre os Jogos Escolares

Segundo o secretário Antonio Rialino da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Três Lagoas (Sejuvel) as autoridades foram informadas sobre a rodada dos jogos Escolares Três-lagoense (JETs), categoria sub-16, que aconteceu no dia 9 de novembro no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, dia em que ocorreu o caso da briga generalizada entre adolescentes, que resultou na morte de um gatoro de 17 anos.

Ainda de acordo com o secretário, sempre que há eventos da Sejuvel a Policia Militar, Samu e UPA são comunicados através de ofício com informações sobre o calendário com data, horário, local e demais informações sobre as competições. E quando acontece jogos com público acima de 2 mil pessoas o Hospital Auxiliadora e Hospital Regional também são informados. “A briga generalizada não ocorreu dentro do ginásio. E as pessoas envolvidas já foram mal intencionadas”, afirmou.

Saiba mais na entrevista abaixo: