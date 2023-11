Briga generalizada de menores termina com adolescente em estado grave

Uma briga generalizada entre adolescentes resultou em um garoto de 17 anos, linchado por uma multidão e socorrido em estado gravíssimo pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na noite desta quinta-feira (9), nas imediações do Centro Poliesportivo Professor Jorge Milanez, na Lagoa Maior, centro de Três Lagoas.



Durante os jogos realizados no complexo esportivo professor Jorge Milanez, vários menores de idade promoveram uma verdadeira baderna nas redondezas do local. Por volta de 21h a Polícia Militar, foi chamada no telefone 190, por adolescentes reclamando de um arrastão, promovido por menores que derrubava outros adolescentes ao chão, para tomar seus pertencentes.



A Força Tática da Polícia Militar foi até o local e os militares se depararam com uma briga generalizada, onde diversos adolescentes trocavam socos e chutes. Curiosos que se amontoavam próximo ao grupo que brigavam, ajudaram a piorar a situação, promovendo uma gritaria incentivando a briga.

Continue Lendo...



Militares da Força Tática precisaram utilizar granadas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, para dispersar os adolescentes que brigavam. Após a dispersão os militares da Força Tática e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), precisaram prestar socorro à um adolescente de 17 anos, que havia sido linchado por vários menores e atingindo com um soco na cabeça, onde o menor agressor, utilizava um soco inglês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O adolescente acabou sofrendo uma parada cardíaca no local e foi preciso que os policiais da Força Tática e socorristas do Samu, realizassem manobras cárdiorespiratorias no jovem. Após conseguirem reanimar o adolescente, os socorristas do Samu o socorreram as pressas até o Hospital Auxiliadora. O menor infrator, suspeito da agressão conseguiu fugir.



Após dar entrada no H.A, o adolescente precisou passar novamente por massagens cardíacas e após estabelecido os sinais vitais, foi entubado e levado para à observação do Pronto Socorro. Em nota a assessoria de comunicação do Hospital Auxiliadora, informou que o menor estaria em estado gravíssimo e entubado, onde os médicos estariam lutando para manter os sinais vitais do adolescente, para que o mesmo pudesse responder positivamente a intervenção médica.



Ainda no local, a Força Tática precisou retornar para dispersar o restante de menores no local, mas uma adolescentes que passava mal, devido ao gás lacrimogêneo, precisou ser levada às pressas pelos policiais ao Hospital Auxiliadora. A jovem que não conseguia respirar, teve fechamento da glote e deu entrada no H.A, com vida e foi imediatamente levada até o Pronto Socorro.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como briga generalizada e tentativa de homicídio.

O local estava sediando um campeonato de futsal, já vinha apresentando vários conflitos entre menores, que utilizavam o evento esportivo para promover desordem. A briga desta quinta-feira, já havia sido marcada na Internet, segundo uma professora que foi ao local e não quis se identificar.



Devido o horário não conseguimos contato com a Sejuvel (Secretaria de Juventude Esporte e Lazer), para se pronunciar sobre o ocorrido.

https://youtu.be/EIQw7Ng3Bj8?si=bM6xQEAXEQZOZmu0