Pai e filha vão parar na delegacia após briga por política em Três Lagoas

Uma briga motivada por ideologia política termina com pai e filha na delegacia. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (12), por volta das 23h50, no Jardim Angélica, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 52 anos, chegou em sua residência alcoolizado e mostrou um vídeo de cunho político partidário, o que ocasionou agressões verbais, seguido de agressões físicas.

Ainda de acordo com o registro, a vítima uma mulher, de 20 anos, o pai estaria armado com uma faca. Uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionado para atender a ocorrência, no local encontrou pai e filha e outros familiares com os ânimos exaltados.

A mulher informou para os policiais, que a mãe discutiu com o pai, essa confirmou que não tinha sido agredida, a jovem ainda relatou que o irmão e o pai sim saíram e vias de fatos, mas o irmão não quis registrar contra o pai.

A vítima contou que sofreu agressões por parte do pai com um empurrão, no qual manifestou desejo de representar contra o pai. Já o autor negou as agressões, e informou que apenas empurrou a filha no calor da discussão.

Diante dos fatos ambos foram conduzidos para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para que fosse feito o registro policial.

Na delegacia a jovem desistiu de representar criminalmente contra o pai.