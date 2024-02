Briga termina com prisão de dois irmãos no bairro Santo André

Dois irmãos, um de 50anos e, outro de 37 anos, acabaram presos por violência doméstica descumprimento de decisão judicial após a Polícia Militar ser acionada para comparecer, na tarde desta quinta-feira (8), no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), na rua Amílcar Congro Bastos, no bairro Santo André, região Norte de Três Lagoas.

As vítimas seriam quatro mulheres, que relataram que estavam no Creas, quando os irmãos foram chamados no local. A situação causou desconforto nas vítimas, que mantêm contra os dois irmãos medidas protetivas de urgência por agressão. A Rádio Patrulha da PM foi chamada e esteve na unidade.

As mulheres contaram que os irmãos teriam proferido xingamentos e ameaças de morte. A assistente social do Creas disse aos militares que não sabia da medida protetiva contra os homens, sendo que dessa forma eles não podem se aproximar delas. Contou ainda que havia solicitado a presença no Creas apenas do irmão mais velho.

As mulheres informaram que as ameaças de morte eram constantes. Os policiais militares encaminharam toda a família para a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) e os dois homens acabaram presos.