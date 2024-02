Cabos de antena são furtados e Samu de Três Lagoas fica sem comunicação por rádio

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Três Lagoas está enfrentando dificuldades de comunicação após o furto de cabos na central de antena, localizada próxima ao Departamento de Serviços Públicos (DSP), na rua Trajano dos Santos, sentido MS-320, no bairro Santa Luzia. De acordo com a prefeitura, o furto dos cabos ocorreu, na manhã desta segunda-feira (19), e deixou a unidade sem comunicação por rádio.

Sem previsão para finalizar os reparos e substituição dos cabos furtados, os servidores do Samu estão temporariamente se comunicando via celular com as ambulâncias nas ruas. A prefeitura reforça que a situação prejudica a agilidade e efetividade do atendimento às ocorrências de emergência, já que a comunicação por rádio é essencial para coordenar as ações da equipe e garantir uma resposta rápida e eficiente aos atendimentos. O Samu pode ser acionado plo 192 em caso de emergência.

Por meio de nota, a prefeitura informou que caso alguém tenha informações sobre os responsáveis pelo furto dos cabos, é possível realizar denúncias anonimamente para a Polícia Militar pelo telefone 190.

*Informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas.