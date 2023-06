Mais um ato de vandalismo foi registrado, em Três Lagoas. Caçambas usadas no projeto “Mutirão de Limpeza”, da prefeitura, foram incendiadas em bairros. A ação do mutirão é decorrente do aumento do número de casos de dengue, neste ano. No entanto, muita gente parece não estar preocupada com a doença.

