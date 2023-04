Cacau será homenageado com nome de ciclovia de acesso ao balneário

A ciclovia que liga o shopping ao balneário será denominada de Ciclovia Antônio Carlos Alastico- Cacau. Ele morreu ao cair de uma embarcação no dia 12 de outubro de 2019, quando pescava no rio sucuriú, em Três Lagoas.

O projeto que dá nome a ciclovia de acesso ao balneário municipal é de autoria do vereador Marcus Bazé e foi aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares.

Cacau era amante da pesca e sempre estava no rio sucuriú. Por esse motivo, a homenagem. segundo Bazé, ele já conversou com o prefeito antes de colocar o projeto em votação, por isso acredita na sanção da proposta.

A ideia de acordo com Bazé, é que a inauguração da placa com a homenagem ocorra no dia da abertura do Torneio de Pesca, que acontece neste mês.

