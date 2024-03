Cacau teve reajuste de 50% e ovos de páscoa tem variação de 341% no valor em Três Lagoas

Com a Páscoa se aproximando, os consumidores devem ficar atentos aos preços dos ovos de chocolate, pois há uma grande variedade de opções e com alta diferença nos valores, em Três Lagoas.

Nas lojas e supermercados, os ovos de Páscoa já estão expostos, visto que a celebração deste ano ocorrerá em 31 de março. Para aqueles que pretendem presentear com ovos, é importante planejar as compras, pois o preço desses produtos tem aumentado consideravelmente a cada ano.

Em Três Lagoas, por exemplo, o preço do ovo de chocolate pode variar até 341%. A aposentada Rozinete Maria da Silva Garcia, ao pesquisar os preços, já decidiu que neste ano apenas os netos receberão ovos de Páscoa, devido ao aumento dos preços.

O encarecimento dos ovos de chocolate é resultado de diversos fatores, incluindo o aumento do preço do cacau, que sofreu um reajuste de 50% no ano passado. Além disso, o chocolate tornou-se 13,9% mais caro nos últimos 12 meses, enquanto a inflação atingiu 6%. O economista Fernando Scofano explica que o preço do cacau é impactado pelo El Niño, afetando a produção na África, principal região exportadora da matéria-prima.

Recentemente, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas divulgou uma pesquisa de preços que avaliou diversas marcas de ovos de Páscoa, em oito estabelecimentos, incluindo supermercados e lojas. A pesquisa revelou uma variação de preço de até 341% nos supermercados e 641% nas lojas, com ovos de Páscoa mais baratos custando a partir de R$ 19,90 e os mais caros chegando a até R$ 149,99.

