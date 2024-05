Cachorro morre após ser atacado por capivaras na Lagoa Maior

Um cãozinho morreu após mordidas de capivaras, na Lagoa Maior, em Três Lagoas. Pessoas que passavam pelo local presenciaram o ataque. O caso aconteceu, na noite de quarta-feira (8).

A técnica de enfermagem, Maria Vitória, de 21 anos, estava com o irmão e um amigo, por volta de 23h30 na Lagoa Maior, e viram quando o cãozinho se aproximou das capivaras, que estavam com filhotes. “Quando chegamos lá, as capivaras já estavam atacando o cãozinho”, contou.

Continue Lendo...

Segundo a Maria Vitória, quando o cãozinho se aproximou das capivaras, elas começaram a mordê-lo. “Eu presenciei. Foi bizarro. Meu irmão conseguiu espantar as capivaras na primeira vez, mas na segunda, elas foram para cima dele e jogaram ele na água. Lá ele morreu, contou.

Um homem que passava pelo local usou uma rede de pesca e tirou o cãozinho da água. “Quando tiraram o cachorro da água vimos a barriga dele aberta e sagrando. A mordida dela é perigosa. Mas o cãozinho foi em um grupo de capivaras com vários filhotes, acho que foi instinto de proteção delas”, explicou a enfermeira.