Cadastramento para concessão do passe escolar termina nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), por meio do Núcleo de Transporte Escolar, informou que o processo de cadastramento para uso do passe escolar, se encerra nesta sexta-feira (14).

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PASSE ESCOLAR

Comprovante de matrícula e frequência na rede municipal de ensino (Atestado Escolar);

Comprovação da distância mínima de 2.000 metros entre a residência do aluno e a unidade escolar, seguindo os traçados das vias públicas;

Cópia do RG ou da certidão de nascimento do aluno;

Cópia do CPF do aluno;

Cópia do RG do responsável pelo aluno;

Cópia do comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno (Inferior a 60 dias de vencimento);

A Semec ressalta que poderão ser utilizados como comprovante de residência: contas de água, luz, telefone, carnês de pagamento que contenham o endereço e nome do responsável, contrato de locação/comodato, devendo ser exigida documentação com data atualizada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

Para obter o passe escolar e mais detalhes, basta manter contato com o Núcleo de Transporte Escolar, que fica junto à Semec, na rua Alexandre Costa, 130, no Centro. O telefone para contato é o (67) 3929-1484. Esclarecimentos também podem ser feitos pelo e-mail transporte.semec@treslagoas.ms.gov.br