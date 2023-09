Cadeirante morre na porta de hospital e polícia Investiga o caso

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar uma morte à esclarecer, de uma mulher, de 59 anos, que era cadeirante, após ela buscar atendimento médico, no Hospital Auxiliadora, na noite deste sábado (16), em Três Lagoas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Rosania Cândida da Silva era cadeirante e havia chegado ao hospital, pela avenida Rosário Congro, onde fica o Pronto Socorro, pedindo por ajuda, devido estar passando mal e necessitando de atendimento.

Dois funcionários do hospital, que atendiam na recepção, teriam ido até o Pronto Socorro e informado a uma equipe médica sobre o caso da mulher. No entanto, médicos e enfermeiros teriam informado que a mulher teria que buscar atendimento primeiro na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), já que o hospital atenderia apenas pacientes transferidos de lá ou levados diretamente pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). E se tratando da mulher estar do lado externo da unidade de saúde, os profissionais teriam dito que não poderiam realizar o atendimento.

Quase uma hora depois e com a mulher convulsionando no chão, duas pessoas que testemunharam o momento em que ela começou a passar mal, teriam ligado para o Samu. Duas viaturas foram até o local e o médico constatou que a mulher estava em parada cardíaca e rapidamente iniciou as manobras de reanimação. Após as equipes do Samu tentarem o procedimento, uma médica do hospital junto com uma enfermeira teriam pedido para que a mulher fosse levada para dentro do Pronto Socorro. Mas, infelizmente, Rosania Cândida da Silva, morreu na calçada.

Com o ocorrido de morte à esclarecer e testemunhas denunciando uma suposta omissão de socorro, por parte dos funcionários do Hospital Auxiliadora, a Polícia Civil foi chamada e o boletim de ocorrência foi registrado.

Outro lado

Por meio de nota, o Hospital Auxiliadora informou que se solidariza com familiares e amigos da paciente que, segundo a unidade, foi encaminhada pelo Samu, na noite de sábado, 16 de setembro.

Com relação às notícias veiculadas sobre negligência, a direção da instituição contesta e destaca que não procede. "Em nenhum momento a paciente procurou atendimento junto ao Hospital Auxiliadora, antes do ocorrido. O Samu encaminhou a paciente ao hospital no último sábado, o atendimento foi de imediato e a mesma foi diagnosticada com parada cardiorrespiratória. A equipe de plantão realizou todos os procedimentos e recursos para reanimar a paciente, porém, infelizmente ela evoluiu a óbito", consta trecho da nota.

O hospital pontuou ainda que foram realizados todos os protocolos de acolhimento e triagem preconizados pelo Ministério da Saúde em seu Pronto Socorro. Também informou que já iniciou uma apuração interna e irá contribuir no que for preciso juntamente com as autoridades competentes para o total esclarecimento do acontecido.