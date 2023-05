Cães fogem de residência no Interlagos e atacam pedestre

Uma mulher, de 37 anos, foi atacada por cães de uma residência, no bairro Interlagos, em Três Lagoas, na tarde desta segunda-feira (8). A vítima levava a filha para o Centro de Educação Infantil (CEI), que fica na região, e ao retornar pela rua Alfredo Justino, quatro cachorros escaparam de uma casa e a deixaram com vários ferimentos nas pernas.

A vítima foi socorrida pela equipe de Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A equipe de reportagem conversou com familiares da mulher e a informação é a de que ela passa por exames e está bem.

Cães escaparam de casa, no momento em que proprietário entrou com veículo na garagem. Foto: Reprodução/TVC

O dono dos animais permaneceu no local durante o resgate e ofereceu todo o apoio necessário. No entanto, declarou estar abalado com a situação e preferiu não gravar entrevista com a equipe de reportagem. O morador contou que os animais são vira-latas e que é a primeira vez que eles atacam alguém. “Eu entrei com o meu carro na garagem, os cachorros passaram por baixo do veículo e escaparam. Foram direto na mulher que estava passando na rua”, relatou o dono dos cães.

Uma equipe da Polícia Militar também foi acionada e registrou boletim de ocorrência no local.