'Café com Negócios' aborda os desafios das mulheres no mundo empresarial

Na manhã desta sexta-feira (8), no Espaço Papillon, em Três Lagoas, o Grupo RCN e a Influx realizaram mais uma edição do ‘Café com Negócios’. Um evento consolidado voltado para empreendedores. O encontro proporciona uma oportunidade para empresários, empreendedores e profissionais liberais se conectarem, trocarem conhecimentos e explorarem novas oportunidades de negócios juntos.

Nesta edição especial, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as convidadas de destaque foram as empresárias Leda Garcia e Erica Soler. Elas compartilharam histórias, desafios e conquistas no mundo empresarial

O ‘Café com Negocios’ surgiu com objetivo de entregar resultado para os empreendedores, utilizando experiências de outros empresários de sucesso.

