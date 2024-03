'Café com negócios' destaca empreendedorismo e protagonismo feminino no mercado

O Grupo RCN de Comunicação e a Influx Escola de Idiomas realizaram, na sexta-feira (8), a segunda edição do ‘Café com negócios’. O encontro foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

O evento contou com a presença de mais de 150 pessoas, em especial, palestrantes mulheres empresárias que assumem cargos de gestão em empresas de Três Lagoas, que compartilharam experiências de sucesso.

Continue Lendo...

A empresária do ramo de óticas, Érica Soler, palestrou sobre sua trajetória no empreendedorismo em Três Lagoas. “Cheguei em um momento muito oportuno com a chegada de fábricas na região. Hoje, temos 17 anos de óticas, com muita dedicação e trabalho”, compartilhou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leda Garcia, empresária, mas do ramo da agropecuária, também foi uma das palestrantes. Ela destacou a importância do evento em reunir as mulheres que são donas do próprio negócio.

“Foi um momento de troca de experiência. E falar dos desafios enquanto mulher. A nossa intenção é ajudar no que for possível. Tudo que leva informação e conhecimento é muito importante”, pontou Leda Garcia.

Confira na reportagem abaixo: