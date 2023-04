Caiu na malha fina ou não teve restituição depositada?

Em Mato Grosso do Sul, mais de cinco mil contribuintes devem receber restituição do imposto de renda. Já em Três Lagoas, pouco mais de mil pessoas. A relação com a receita federal não termina com o envio da declaração do imposto de renda. É importante acompanhar como está o processamento do documento.

Normalmente, as pessoas ficam de olho no site da receita apenas para saber quando vai sair a restituição do imposto de renda, caso tenham valores a receber. Mas, é importante saber se não caiu na malha fina.

Confira a reportagem completa: